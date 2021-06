Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Zeit: 15.06.2021, 11:30 Uhr - 11:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Etzelweg SV: Eine 59-jährige Frau, die nach dem Einkauf in einem Discounter die Waren und ihre Geldbörse in den Kofferraum ihres Fahrzeugs gelegt, den Kofferraumdeckel jedoch nicht geschlossen hatte, wurde Opfer eines Diebes, als sie den Einkaufswagen zurückbrachte. Die kurze Zeit ihrer Abwesenheit nutzte eine bislang unbekannte Person, um die Geldbörse aus dem offenen Kofferraum zu stehlen und unentdeckt zu entkommen. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch 80 Euro Bargeld in der Geldbörse.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Diebstahls. |pizw

