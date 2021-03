Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (08.03.2021) wurde an der Poststraße 17 in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 15:50 ein Pkw beschädigt. Der silberne VW Golf parkte auf dem dortigen Parkplatz und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Vermutlich handelt es sich um ein blaues Fahrzeug. Konkrete Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

