Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Sonntag (07.03.) hat es gegen 03.50 Uhr auf der Osnabrücker Straße ein Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen gegeben, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden ist. Ein 19-jähriger Ibbenbürener war auf der Osnabrücker Straße stadtauswärts mit seinem Mercedes E500 unterwegs. Dort kam ihm in Höhe der Hausnummer 342 ein Pkw entgegen, der in Richtung Innenstadt fuhr. Weil das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet, ist der 19-Jährige nach rechts ausgewichen und kollidierte dabei mit einem parkenden Audi, der am rechten Straßenrad abgestellt war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell