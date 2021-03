Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Samstag (06.03.2021) wurde in Laggenbeck am Hofladen Löbke an der Alstedder Straße 148 ein Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer parkte seinen grauen BMW 320D in der Zeit von 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Durch einen unbekannten Verursacher wurde der BMW auf der linken Seite in Höhe der beiden Türen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell