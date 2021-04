Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht mit untypischem Schadensbild

Schifferstadt (ots)

Ein in der Bleichstraße vor dem Kindergarten abgestellter Pkw ist am Mittwoch in der Zeit zwischen 07:55 und 13:55 Uhr beschädigt worden. Die Fahrerin stellte bei ihrer Rückkehr zwei tiefe Kratzer mit Ölanhaftungen auf der Motorhaube festgestellt. Aufgrund dieses Schadensbilds besteht aktuell der Verdacht, dass der Schaden von einem größeren Fahrzeug, beispielsweise von einem Lkw verursacht worden ist. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell