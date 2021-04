Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfall mit Mitarbeiter der Müllabfuhr

Mutterstadt (ots)

Während der Leerungsarbeiten ist ein 36-jähriger Mitarbeiter der Müllabfuhr rückwärts auf der Straße gelaufen. Gerade in diesem Moment ist ein Pkw am Müllfahrzeug vorbeigefahren und touchierte den 36-Jährigen am Bein. Trotz Hupen des Müllfahrzeugs ist der Pkw weitergefahren. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen Renault Twingo handeln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

