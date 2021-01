Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Wohnhausbrand

Aalen (ots)

Rot am See: Wohnhausbrand

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr geriet ein Wohnhaus in der Kupferholzstraße in Brand. Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen im Keller des Wohnhauses aus und breitete sich auf das Gebäude aus, sodass ein Anbau in Vollbrand stand. Die beiden Personen im Haus konnten dieses selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Rot am See und Schrozberg, welche mit 53 Personen und neun Fahrzeugen im Einsatz waren, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen etwa bei 90 000 Euro liegen. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

