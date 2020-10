Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: mehrere PKW Aufbrüche auf Friedhofsparkpläten

Germersheim (ots)

Am Dienstag, den 13.10.2020, wurden im Zeitraum von 14.30 - 16 Uhr gleich auf vier unterschiedlichen Friedhofsparkplätzen im Dienstgebiet PKWs aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzen stattfindende Trauerfeiern dazu, bei den unbeaufsichtigten Fahrzeugen der Besucher die Seitenscheiben einzuschlagen und die darin befindlichen Wertgegenstände zu stehlen. Bei den Tatorten handelt es sich um die Friedhöfe in Lingenfeld, Germersheim, Rülzheim und Bellheim. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. 2800 EUR. Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmal darauf hin, keine Wertgegenstände offen sichtbar in den Fahrzeugen liegen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

