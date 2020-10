Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Motorradunfall zwischen Kalmit und Maikammer

Edenkoben (ots)

Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Motorrades befuhr gestern (13.10.2020) um 15:35 Uhr die L 515 von der Kalmit kommend in Richtung Maikammer. Der Mann war in einer Gruppe von vier Fahrern unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke kam er ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolge dessen rutschte das Kraftrad weg und fiel auf die linke Seite. Dabei zog sich der Mann aus Leingarten eine Fraktur im linken Fuß zu. Der Sachschaden an dem Motorrad beträgt etwa 350 EUR.

