Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallverursacherin gesucht

Landau (ots)

Insgesamt 4500 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.25 Uhr im Kreisverkehr Xylanderstraße / Südring. Die Unfallverursacherin, die Fahrerin eines grauen VW Polo war ohne auf die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen Autofahrers zu achten in den Kreisverkehr eingefahren. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeugen. Die Polo-Fahrerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Westring fort. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich telefonisch unter unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell