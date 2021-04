Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Garage

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 13.04.2021, 20:30 Uhr bis 14.04.2021, 06:30 Uhr ein Garagentor eines Mehrparteienhauses in der Paul-Egell-Straße auf. Die Diebe wurden fündig und entwendeten zwei E-Bikes. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Wer hat im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Paul-Egell-Straße gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell