POL-PDLU: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Speyer (ots)

Ohne Versicherungsschutz unterwegs waren gestern zwei Verkehrsteilnehmer, die in Speyer in eine Polizeikontrolle gerieten. An dem Roller einer 16-Jährigen, welche um 17:53 Uhr die Landwehrstraße befuhr, war ein ungültiges Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Der Versicherungsschutz war somit erloschen. Das Gleiche wiederfuhr einem 35-Jährigen um 19:15 Uhr, da er mit seinem E-Scooter ohne Versicherungsplakette den Domplatz befahren hatte. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell