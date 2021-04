Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim/Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Böhl-Iggelheim/Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Dienstag mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr stand die Haßlocher Straße in Böhl-Iggelheim im Fokus. 37 Autofahrer haben dort gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verstoßen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 54 km/h was ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Außerdem sind zwei Autofahrer wegen Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt und zwei Insassen wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt angezeigt worden. In der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr nahmen die Beamten die Schifferstadter Straße in Mutterstadt ins Visier. Hier haben die Polizisten 21 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h geahndet. Der Schnellste ist mit 51 km/h gemessen worden, was ebenfalls ein Bußgeld in Hohe von 80 Euro und einen Punkt nach sich zieht.

