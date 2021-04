Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nachbar verhindert Trickdiebstahl

Speyer (ots)

Den sogenannten "Papier- und Bleistift-Trick" wandte eine Frau am Dienstag um 16:00 Uhr bei einer 84-Jährigen an, um in deren Wohnung "Im Erlich" zu gelangen. Die Täterin wollte einer angeblich nicht angetroffenen Nachbarin eine Nachricht hinterlassen. Hierzu fragte sie die Seniorin nach Schreibzeug sowie Papier. Trotz der Aufforderung vor der Tür zu warten, stand die unbekannte Frau plötzlich neben der Geschädigten in der Küche und versuchte sie dort abzulenken. Dank des Klingelns eines aufmerksamen Nachbarn, der beobachten konnte wie sich zwei weitere Frauen in die Wohnung der Seniorin schlichen, ergriffen die drei Täterinnen die Flucht. Zu einem Diebstahl kam es daher glücklicherweise nicht.

Eine der Frauen konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, dunkelblond, kräftige Statur, schwarze Jeans, osteuropäischer Dialekt

Zeugen, welche die drei Frauen zur Tatzeit im Bereich der Straße "Im Erlich" beobachtet oder verdächtige Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail(pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung! Bedenken Sie: Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtspersonen aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen.

