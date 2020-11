POL-LIP: Detmold. Fahrrad touchiert.

Polizei Lippe

Am Freitag gegen 16 Uhr wollte eine Radfahrerin vom Bürgersteig der Bielefelder Straße aus die Straße Schubertplatz überqueren. Eine Autofahrerin in einem blauen Kombi, die vom Schubertplatz nach rechts auf die Bielefelder Straße abbog, touchierte den Vorderreifen ihres Rads. Die Radfahrerin bemerkte nicht direkt, dass ihr Zweirad dabei beschädigt wurde, und sagte der Autofahrerin, dass alles in Ordnung sei. Nachdem die Frau im Auto weitergefahren war, stellte die Radlerin fest, dass ihr Fahrrad nicht mehr fahrbereit war. Das Verkehrskommissariat Detmold bittet die am Unfall beteiligte Autofahrerin, sich unter 05231 6090 zu melden.

