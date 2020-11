POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Polizei Lippe

Am Freitag kam es in der Straße "Am Zubringer" zu einem Auffahrunfall. Ein 28-jähriger Herforder in einem grauen Peugeot und ein 25-jähriger Bad Salzufler in einem weißen VW Golf wollten gegen 13:55 Uhr von der Daimlerstraße aus nach links auf "Am Zubringer" einbiegen, als ein Radfahrer die Fußgängerampel kreuzte. Der 28-Jährige bremste abrupt, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Infolgedessen fuhr der der 25-Jährige dem vorderen Fahrzeug auf. Der Radfahrer, beschrieben als männlich, mit Brille und Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren, fuhr in Richtung Daimlerstraße davon. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Radlers und zum Unfallverlauf geben können, sich telefonisch unter 05222 98180 zu melden.

