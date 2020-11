Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Teilnahme am Straßenverkehr trotz Alkoholgenuss

LippeLippe (ots)

(sb) Am 27.11.20 gegen 22:42 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Sternberger Straße ein Pkw in unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 57-jährigen Mannes aus Dörentrup fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Der 57-Jährige muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

