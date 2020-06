Polizei Münster

POL-MS: Radfahrer fährt bei Rot über die Kreuzung - Blutprobe

Münster (ots)

Polizisten beobachteten am Donnerstagmorgen (4.6., 5 Uhr) einen Radfahrer, der in Schlangenlinien bei Rot über die Kreuzung Promenade Ecke Schlossplatz fuhr und stoppten ihn. Der 44-Jährige schwankte bei der Kontrolle. Die Beamten rochen Alkohol in der Atemluft des Münsteraners. Ein freiwilliger Test verlief positiv. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell