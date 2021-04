Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Schaden

Römerberg (ots)

Ein Leichtverletzter und schätzungsweise 40.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag um 06:50 Uhr ereignete. Ein 50-jähriger LKW-Fahrer befuhr die K25 von Schwegenheim in Richtung Römerberg-Mechtersheim. Als er an der Kreuzung zur L507 geradeaus in Richtung Mechtersheim fahren wollte, missachtete er das Stoppschild und übersah den von links aus Richtung Römerberg-Heiligenstein kommenden PKW eines 43-Jährigen. Durch die Kollision erlitt der 43-Jährige leichte Verletzungen. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell