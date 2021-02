Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto rollt Abhang herab - Zwei Verletzte

Wuppertal (ots)

Gestern (25.02.2021), gegen 18:30 Uhr, kam es in Remscheid zu einem Unfall, bei dem zwei Personen Verletzungen erlitten. Der 67-jährige Fahrer eines Subaru wollte auf der Kratzberger Straße wenden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach das Tor einer Hofzufahrt. In der Folge prallte er gegen einen Anhänger. Beide Fahrzeuge rollten weiter einen Abhang hinunter bevor sie zum Stillstand kamen. Der Autofahrer sowie seine 72-jährige Begleiterin zogen sich dabei Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen barg den Subaru und den Anhänger aus dem Abhang. Nach ersten Einschätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (sw)

