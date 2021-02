Polizei Wuppertal

POL-W: W - Täter nach Autoaufbruch gestellt

Wuppertal (ots)

Am 25.02.2021, um 01:45 Uhr, fiel an der Friedrich-Ebert-Straße einer Passantin ein Mann (26) auf, der die Scheibe der Fahrertür eines BMW einschlug und im Inneren verschwand. Sie verständigte die Polizei und wurde kurze Zeit später durch den Täter bemerkt. Dieser flüchtete daraufhin per Fahrrad in Richtung Elberfeld und wurde auf der Flucht von den eingesetzten Beamten gesehen und verfolgt. In der Straße Vogelsaue konnte er gestellt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Ein zweiter Mann, der ebenfalls von der Zeugin im Umfeld des BMW gesehen wurde, konnte auf seiner Flucht nicht aufgegriffen werden. (jb)

