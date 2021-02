Polizei Wuppertal

POL-W: W - Sachbeschädigung an mehreren Autos in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 24.02.2021, kam es am frühen Abend zu Sachbeschädigungen an mehreren Autos in der Schloßstraße in Barmen. An bislang elf Fahrzeugen konnten frische Kratzer, vermutlich von einem Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand, festgestellt werden. Inwieweit ein 21-Jähriger, der sich zur Tatzeit in der Umgebung aufgehalten hat und von Polizisten im Hinblick auf die Sachbeschädigung kontrolliert wurde, für die Taten verantwortlich ist, ist ebenso Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, wie ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Delikt vom 22.02.2021 in der Schloßstraße. (jb) Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

