Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Spiegel und Kennzeichen gestohlen: Weitere Fälle in Warburg

Warburg (ots)

Bei der Polizei in Warburg sind weitere Fälle zur Anzeige gebracht worden, bei denen Auto-Kennzeichen sowie Außenspiegel-Teile abmontiert und entwendet wurden.

An einem silbernen Volvo, der an der Straße Wormelner Twete in Warburg abgestellt war, wurde das Spiegelglas vom Außenspiegel der Beifahrerseite entwendet. Der mögliche Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 10. März, 17 Uhr, und Mittwoch, 11. März, 8.30 Uhr.

Im Warburger Ortsteil Nörde wurde an der Straße Watersloh das hintere amtliche Kennzeichen eines Firmenfahrzeuges entwendet. Möglicher Tatzeitraum hier: Montag, 9. März, 17 Uhr, bis Dienstag, 10. März, 8 Uhr.

In beiden Fällen bittet die Polizei Höxter um Hinweise von möglichen Zeugen unter Telefon 05271/962-0. In den Tagen zuvor war es im Stadtgebiet von Warburg bereits zu ähnlichen Diebstählen gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/4542477). /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell