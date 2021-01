Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, - Einbruchsdiebstähle 27.12.2020 12:00 Uhr - 11.01.2021 11:00 Uhr

Mainz (ots)

Am Montag bemerkte die Eigentümerin einer Wohnung in der Alfred-Döblin-Straße gegen 11:00 Uhr beim Fensterreinigen frische Hebelmarken an ihrem Wohnzimmerfenster. Die Polizei konnte wenig später eine weitere Hebelmarke an der Terrassentür der Wohnung feststellen. Aufgrund von umfangreichen Einbruchssicherungsmaßnahmen an den Fenstern sowie der Terrassentür scheiterte glücklicherweise der Versuch der Einbrecher in die Wohnung zu gelangen. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich über die vergangenen 14 Tage.

In der Zeit von Freitag, 08.01.2021 17:40 Uhr, bis Samstag, 09.01.2021 17:40, sind bislang unbekannte Täter in ein Gebäude der Ökumenischen Hilfswerke in der Berliner Straße eingebrochen. Die Einbrecher drangen über die Eingangstüren in das Haus ein und öffneten gewaltsam mehrere Containerschränke. Im Inneren hebelten die Täter weitere Bürotüren auf und durchsuchten mehrere Schränke. Die Einbrecher verursachten dabei einen Schaden an mehreren Türen und entwendeten unter anderem Laptops und einen Beamer.

Kriminalpolizei Mainz: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

