POL-PPMZ: Ober-Olm - Einbruch in Einfamilienhaus Sonntag, 10.01.2021, 11:10

Ober-OlmOber-Olm (ots)

Am Sonntag bemerken die Eigentümer eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in der Gutenbergstraße gegen 11:10 Uhr, dass in das Anwesen eingebrochen worden ist. Die bislang unbekannten Täter gelangen über den Garten auf den Balkon, schieben dort den Rollladen nach oben und hebeln dann das Fenster zum Schlafzimmer auf. Im Anschluss daran durchwühlen die Täter mehrere Räume und verlassen das Haus im rückwärtigen Bereich. Die Höhe des Schadens und des entwendeten Stehlguts ist bislang nicht bekannt.

Kriminalpolizei Mainz: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

