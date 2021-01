Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt, Diebstahl von Starkstromkabel

Mainz - OberstadtMainz - Oberstadt (ots)

Donnerstag, 24.12.2020, 09:00 - Dienstag 05.01.2021 14:00 Uhr

Im Zeitraum von Heiligabend bis zum vergangenen Dienstag haben bislang unbekannte Täter versucht mit Baustellengegenständen zwei Baustellencontainer auf dem Gelände des ehemaligen Arbeitsamtes "Am Rodelberg" aufzubrechen. Da dieser Versuch jedoch nicht gänzlich von Erfolg gekrönt war, entwendeten die Täter in der Folge 5x20m Starkstromkabel von der Baustelle. Zu allem Überfluss stießen die Täter anschließend noch ein Toilettenhäuschen, eine Warnbarke sowie Abflussrohre einen Hang hinunter. Dabei wurde jedoch nichts beschädigt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

