POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim - Wasserrohrbruch

Freitag, 01.01.2021, 23:08 Uhr

In der Nacht vom Freitag ist es im Stadtteil Mainz-Laubenheim zu einem Wasserrohrbruch in der Beethovenstraße gekommen. Um 23:08 Uhr hat ein Anwohner den Wasserrohrbruch bemerkt, als bereits die gesamte Straße unter Wasser stand. Durch den hohen Wasserdruck hatte sich der Gehweg nach oben gedrückt und Sand wurde ausgeschwemmt. Noch in der Nacht wurde der Wasserrohrbruch durch Tiefbauarbeiten behoben. Für wenige Stunden waren circa 50 Haushalte ohne Trinkwasser. Die Polizei sperrte die Beethovenstraße für den Zeitraum der Bauarbeiten. Zudem wurden Fahrzeughalter ausfindig gemacht und gebeten ihr Fahrzeug aus dem Baustellenbereich zu fahren.

