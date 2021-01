Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Brand eines Einfamilienhauses am 02.01.21, 17:30 Uhr

Hohen-Sülzen

Die 48- jährige Hauseigentümerin und ihr Lebensgefährte verließen für einen Spaziergang gegen 16:30 Uhr ihr Einfamilienhaus. Als sie ca. 1 Stunde später zurückkehrten, bemerkten sie beim Öffnen der vorderen Haustür, dass das komplette Erdgeschoss durch dicken schwarzen Qualm besetzt war. Bei der Ankunft der sofort alarmierten Feuerwehr stand bereits das komplette Erdgeschoss in Flammen. Da am Nachbaranwesen mehrere Fenster offen standen, zogen Rauchschwaden in das Nachbargebäude. Daher mussten die Bewohner das Anwesen verlassen. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude mit Gebläsen. Die Brandursache ist derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca.: 140.000 Euro geschätzt.

