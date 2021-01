Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomatensprengung

Gau-BischofsheimGau-Bischofsheim (ots)

Donnerstag, 07.01.2021 - 02:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten in Gau-Bischofsheim zu sprengen. Gegen 02:30 Uhr wird die Polizei von einem Sicherheitsunternehmen darüber informiert, dass in der Straße "Gaubergblick" an einem Geldautomat Alarm ausgelöst worden ist.

Von den alarmierten Funkstreifen konnte nur noch einen Schaden am Geldautomaten festgestellt werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu möglichen Tätern und einem möglichen Fluchtfahrzeug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Tel.: 06131-653633 oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell