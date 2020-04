Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: LKW nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Auf der Wilhelmstraße wurde am 27. April gegen 14 Uhr ein Kia beschädigt. Die 22-jährige Fahrerin wollte von der Wilhelmstraße in die Lange Straße nach rechts einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie halten. Plötzlich hörte sie einen Knall. An ihr war ein LKW links vorbei gefahren und hatte den Außenspiegel gestriffen. Auf Hupen reagierte der Fahrer nicht. Er fuhr davon. Der LKW hatte eine bunte Plane. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

