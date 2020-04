Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Hamm - Westen (ots)

Drei Personen wurden nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. April 2020, um 00.19 Uhr auf der Dortmunder Straße verletzt. Ein 20-jähriger Pkw-führer aus Hamm befuhr mit seinem BMW die Dortmunder Straße in südliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 64 beabsichtigte eine 50-jährige Fahrzeugführerin zeitgleich mit ihrem Hyundai aus einer Grundstücksausfahrt auf die Dortmunder Straße zu fahren. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der BMW auf die Mittelinsel geschleudert wurde, mit einem Baum kollidierte und sich überschlug. Der 20-jährige Fahrer des BMW und sein 17-jähriger Beifahrer aus Hamm wurden ebenso wie die 50-Jährige in ihrem Hyundai bei dem Aufprall verletzt und mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäusern gebracht. Die beiden Insassen des BMW wurden schwer, die Fahrerin des Hyundai leicht verletzt. Durch Zeugenaussagen ergaben sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen, an dem neben dem BMW auch ein VW Tiguan und ein VW Sharan beteiligt gewesen sein sollen. Durch weitere Ermittlungen konnte ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm ermittelt werden, der mit dem BMW-Fahrer einen Rennen auf der Dortmunder Straße gefahren sein soll. Die Führerscheine der beiden ermittelten Fahrzeugführer wurden sichergestellt, ebenso der verunfallte BMW. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde eingeleitet. Während der Unfallaufnahme war die Dortmunder Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro beziffert. (ab)

