Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstagnachmittag, d. 6.6.20 wurde ein junger Rollerfahrer in der Weinstraße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die sich dann in einem Vortest bestätigten. Der Kontrollierte räumte ein, vormittags einen Joint geraucht zu haben; zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Roller 50 km/h schnell und somit führerscheinpflichtig ist, kommt auf den Beschuldigten neben einer Anzeige wegen Fahrens unter BtM-Einfluss auch eine wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

