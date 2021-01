Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Sachbeschädigung an Fahrzeug Freitag, 08.01.2021 18:00 Uhr- Samstag, 09.01.2021 07:30 Uhr

Mainz - OberstadtMainz - Oberstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen wurden durch unbekannte Täter in der Annabergstraße insgesamt acht Fahrzeuge beschädigt. Die Täter beschädigten die Autos durch mehrere Tritte gegen die Karosserie, rissen zusätzlich einen Briefkasten aus der Halterung und beschädigten zudem noch eine Mauer. Anwohner konnten gegen 05:00 Uhr von der Straße aus kommenden Lärm wahrnehmen, der jedoch nicht näher zugeordnet werden konnte.

Mainz 1: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

