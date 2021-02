Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Ladendieb

Wuppertal (ots)

Am 01.10.2020 beobachtete der Ladendetektiv eines Kaufhauses in Wuppertal-Elberfeld den gemeinschaftlichen Diebstahl mehrerer hochwertiger Jacken. Gegen 18:50 Uhr betraten zwei zunächst unbekannte Männer das Geschäft an der Straße Wall und sahen sich auffällig um. Eine der Personen nahm drei Jacken im Wert von mehreren hundert Euro an sich und deponierte diese an einem Kleiderständer. Von hier nahm sie der zweite Tatverdächtige an sich, begab sich in eine Umkleidekabine und verstaute die Jacken in einem Rucksack. Dem Ladendetektiv gelang es, einen 34-Jährigen festzuhalten und der Polizei zu übergeben. Der zweite Tatverdächtige floh vom Tatort. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und fahndet öffentlich nach dem zweiten Tatverdächtigen. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes auf den Aufnahmen der Überwachungskamera machen: http://ots.de/7Zodvu Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell