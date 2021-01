Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte versuchen Parkautomaten aufzubrechen - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den zurückliegenden Tagen (zwischen 14. und 18.01.2021) haben unbekannte Täter versucht Parkticketautomaten in der Friedrichstraße und der Gerbersruhstraße aufzubrechen. An den Automaten entstand jeweils Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

