Polizei Bonn

POL-BN: Autobahnabfahrt Swisttal-Miel: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall bei Swisttal-Miel wurde am Donnerstagnachmittag ein 83-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte er mit seinem Piaggio-Dreirad-Motorroller gegen 17.35 Uhr an der Abfahrt Swisttal-Miel die Autobahn 61 verlassen und wollte nach links auf die Kreisstraße 61 in Richtung Miel abbiegen. Hierbei missachtete er nach ersten Ermittlungen und Zeugenangaben die Vorfahrt eines von links kommenden 43-jährigen Autofahrers, der mit seinem Mercedes in Richtung Ollheim unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge erlitt der Zweiradfahrer so schwere Verletzungen, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme an der wurden die Beamten der Bonner Polizei vor Ort von einem Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei unterstützt. Die beiden Fahrzeuge wurden mit Abschleppwagen abtransportiert. Nach erster Einschätzung der Beamten, entstand ein Gesamtsachschaden von rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell