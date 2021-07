Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Opfer mit Flasche geschlagen - Blutprobe

Wickede (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Wickede befuhr am Dienstag (13. Juli), gegen 18.55 Uhr, mit seinem E-Scooter die Ruhrpromenade aus Richtung Hauptstraße kommend in Richtung Ruhr. An einer Ruhebank sprach einige Jugendliche an, ob diese ihm Feuer geben könnten. Plötzlich kamen zwei Jugendliche auf ihn zu und wollten mit seinem E-Roller fahren. Als er dies verneinte und von der Ruhebank wegfuhr, holten ihn die Jugendlichen ein, schubsten ihm vom Elektro-Roller und schlugen ihn mit einer Flasche auf den Hinterkopf. Hierauf flüchtete der 27-Jährige erneut und suchte Hilfe bei einer Zeugin, die daraufhin die Polizei verständigte. Die Beamten stellten bei dem Opfer Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 1,84 Promille. Es folgte die Fahrt in ein Krankenhaus mit der Entnahme einer Blutprobe. Die Streifenbeamten konnten noch eine Jugendliche an der Ruhebank feststellen. Über deren Anwesenheit während der Körperverletzung liegen jedoch unterschiedliche Aussagen vor. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

