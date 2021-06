Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Burgbrohl (ots)

Am 30.05.2021 ereignete sich im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr bis 14:00 Uhr in der Erlenstraße in Burgbrohl eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde im vorgenannten Zeitraum ein am Straßenrand geparkter PKW auf der linken Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Das Schadensbild lässt als Unfallverursacher ein Zweirad vermuten. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02642-93820 mit der Polizeiinspektion Remagen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell