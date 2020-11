Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Unfallflucht in der Stechinellistraße

CelleCelle (ots)

Am vergangenen Samstagvormittag, 07.11.2020 um 11.35 Uhr ereignete sich in der Stechinellistraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein grauer oder silberfarbener PKW mit vermutlich SL-Kennzeichen (Schleswig) war in Richtung Elderhorststraße gefahren, als der Fahrer oder die Fahrerin einen am Seitenrand geparkten PKW rammte. Anschließend fuhr der Wagen einfach weiter. In der Nähe des Unfallortes dürften sich mehrere Zeugen, darunter auch ein Post-oder Paketbote aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-376.

