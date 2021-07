Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Anruf von angeblicher Krankenkasse

Soest (ots)

Am Dienstagmorgen erhielt eine 57-jährige Soesterin einen Anruf von der angeblichen Mitarbeiterin einer Krankenkasse. Diese suggerierte ihr, dass die Soesterin so selten zum Arzt gegangen wäre und sie nun Geld von der Krankenkasse zurückerstattet bekommen würde. Die aufmerksame 57-Jährige wunderte sich, warum solche Angebote nicht per Post kommen würden und stellte diese Nachfrage der Anruferin so oft, dass diese auflegte. Eine Nachfrage der Angerufenen bei der Krankenkasse ergab, dass von dort aus solche Anrufe keinesfalls getätigt werden würden und riet ihr zur Anzeigenerstattung bei der Polizei. Zu einer Weitergabe vertraulicher Daten wie beispielsweise der Bankverbindung kam es in diesem Fall glücklicherweise nicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell