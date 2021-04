Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Baggerschaufel von Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle in Käfertal eine Baggerschaufel. Die Einbrecher drangen auf unbekannte Art und Weise auf das Baustellengelände in der Robert-Funari-Straße ein und entwendeten dort die 2,5 Meter breite und zwei Tonnen schwere Baggerschaufel. Auf welche Weise die Schaufel von den Einbrechern abtransportiert wurde, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Der Wert der Schaufel wurde mit rund 12.000 Euro angegeben.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

