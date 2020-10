Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehr Spaden unterstützt Rettungsdienst

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, gegen ca. 14:10 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zu einer Tragehilfe alarmiert. In diesem besonderen Fall musste der Patient nicht aus der Wohnung getragen werden - sondern nach seiner Behandlung in die Wohnung. Der Einsatz konnte schnell abgearbeitet werden und die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Gemeindepressesprecher

Sönke Eriksen

Mobil: 015771433109

E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell