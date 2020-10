Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verkehrsunfall Lavener Straße: Drei beteiligte Fahrzeuge

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf-Laven (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 6. Oktober 2020, wurden gegen ca. 15:45 Uhr die Ortsfeuerwehren Laven und Spaden zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Lavener Straße, in Laven, ereignete sich ein Abbiegeunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen. Glücklicherweise waren keine Personen eingeklemmt oder schwer verletzt. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle zusammen mit der Polizei ab. Zwischenzeitig war die Lavener Straße voll gesperrt. Gegen 17:15 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Gemeindepressesprecher

Sönke Eriksen

Mobil: 015771433109

E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell