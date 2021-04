Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unter Alkoholeinfluss gegen Ampelmast gefahren und abgehauen - erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursachte ein 38-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt. Der Mann war gegen 0.30 Uhr mit seinem BMW auf der Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts in Richtung Möhlstraße unterwegs. An der Kreuzung in Höhe des Neckarauer Übergangs kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den dortigen Ampelmast. Dieser wurde durch den Aufprall komplett zerstört. Auch der BMW des 38-Jährigen erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des BMW kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Er stieg unmittelbar nach dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug aus, entnahm noch ein Paket aus dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend, unter Zurücklassung des Fahrzeugs, in Richtung Möhlstraße von der Unfallstelle.

Zeugen hatten die Situation beobachtet und sofort die Polizei verständigt. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 38-Jährige in der Nähe des Unfallortes ausgemacht und festgehalten werden. Bei dessen Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Inwiefern der Mann im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss noch ermittelt werden. Zudem sieht er einer Anzeige wegen Zuwiderhandlung gegen die Ausgangsbeschränkungen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell