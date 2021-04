Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Auto kollidiert mit Radfahrer

Heidelberg-Altstadt (ots)

Zu einem Vekehrsunfall kam es am Montag gegen 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage. Ein 58-jähriger Mann war mit seinem VW auf der Friedrich-Ebert-Anlage unterwegs und wollte von dort nach rechts auf ein Grundstück einfahren. Beim Abbiegen übersah er einen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg vom Adenauerplatz in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Anlage uterwegs war und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und wurde mit einem Rettungwagen in ein Krankenhaus gebracht.

