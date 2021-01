Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210120 - 0068 Frankfurt-Eckenheim: Brand in Tiefgarage

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (19.-20. Januar 2021) kam es in einer Tiefgarage zu einem Brand. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun bezüglich der Brandursache.

Gegen 00.30 Uhr geriet ein BMW 2er Cabrio, welches in der Eckenheimer Landstraße in einer Tiefgarage geparkt war, in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der BMW erlitt einen Totalschaden. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung, wurde auch das Gebäude beschädigt. Andere in der Tiefgarage befindliche Autos blieben unversehrt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Höhe des finanziellen Schadens sowie die Ursache des Brandes sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell