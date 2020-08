Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Brandstiftung an der Klaus-Groth-Schule, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Im Zeitraum vom Sonntag, 19.07.20, bis zum darauffolgenden Sonntag, 26.07.20, wurde an der Klaus-Groth-Grundschule in der Richard-von-Hagn-Straße durch unbekannte Täter an zwei Stellen ein Feuer entzündet. Am 19. Juli wurde auf dem rückwärtigen Pausenhof eine Holzspielbox angezündet. Das zweite Feuer wurde auf einem Flachdach unterhalb eines Kabelschachtes einer Photovoltaikanlage entfacht. Das mit Bitumenbahnen gedeckte Flachdach wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt und die PV-Anlage ist seitdem außer Betrieb. Durch das Feuer ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Zeugen, die in diesem Zeitraum Personen auf dem Schulgrundstück oder auf dem Dach der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Husum unter der Telefonnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

