Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Bürogebäude; technischer Defekt eines Trafos; Schaden ca. 100.000.- Euro; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Nach Ausbruch eines Feuers am Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, im Bürogebäude eines leerstehenden Firmenkomplexes in der Industriestraße, haben die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim noch am Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wie sie herausfanden, dürfte das Feuer durch einen technischen Defekt eines starkstromumwandelnden Trafos entstanden sein.

Der Schaden an dem einstöckigen Gebäude wird auf rund 100.000.- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell