Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Zwei junge Frauen bestehlen 60-Jährigen mit Gewalt

Mannheim-Neckarstadt-West (ots)

Zwei jungen Frauen im Alter von 21 und 23 Jahren bestahlen am Montagnachmittag im Stadtteil Neckarstadt-West einen 60-jährigen Mann unter Gewalteinwirkung. Der Mann war zuvor auf dem Weg zu einem nahegelegenen Supermarkt auf der Straße gestürzt. Das bemerkten die beiden jungen Frauen und halfen ihm auf. Anschließend begleiteten sie ihm beim Einkauf und trugen ihm die Taschen nach Hause. Hier setzte sich der Mann an den Küchentisch und legte sein Mobiltelefon auf den Tisch. Als eine der Frauen das Handy an sich nehmen wollte, griff der 60-Jährige danach und spürte unmittelbar danach einen harten Schlag gegen den Kopf, sodass er das Telefon losließ. Dieses nahmen die beiden Frauen an sich und verließen die Wohnung. Da jedoch Nachbarn aufgrund eines offenbar lautstarken Streits zwischen den drei Personen bereits die Polizei alarmiert hatten, trafen die Frauen noch im Flur auf eine Polizeistreife. Sie versuchten noch vergeblich, sich des Mobiltelefons zu entledigen. Sie wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Beide Frauen standen zur Tatzeit sowohl und Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die zwei jungen Frauen wird nun wegen gemeinschaftlichen räuberischen Diebstahls ermittelt. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell