Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Polizeistreife aufgefallen

Rüthen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02.15 Uhr, an einer Bushaltestelle am Schlangenpfad ein Opel mit laufendem Motor auf. Die beiden 17 und 19 Jahre alten Insassen fuhren mit dem Wagen davon, als der Streifenwagen gerade dabei war zur Kontrolle zu wenden. Im Bereich Breitenbuscher Weg/Am Papenweg fanden die Beamten den Opel im Straßengraben mit laufendem Motor wieder auf. Von den Insassen keine Spur. Lediglich ein im Wagen aufgefundenes Handy brachte die Polizisten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen. Diese gaben beim nächtlichen Eintreffen der Beamten dann auch zu, dass sie den Wagen vom Grundstück der Eltern eines Freundes entwendet hatten und eine Spritztour gemacht hatten. Sicher für die Beiden ist, dass jetzt eine ganze Menge Ärger auf sie zukommen wird und sie sich wegen Einbruchs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell